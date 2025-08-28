“Sosyal ve Ekonomik Destek (SED)” kapsamında sağlanacak ödemelerle, ailelerin çocuklarının temel ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Program çerçevesinde ailelere çocuk başına aylık 10 bin 5 TL’ye kadar düzenli destek ödemesi yapılacak.

Bakanlık, destek ödemelerinin tek seferlik değil her ay düzenli olarak gerçekleştirileceğini, başvuruların ise E-Devlet üzerinden alınacağını açıkladı.

Destek Tutarları Eğitim Düzeyine Göre Belirlendi

Çocukların öğrenim seviyesine göre yapılacak aylık ödemeler şu şekilde olacak:

Okul öncesi: 5 bin 558 TL

İlköğretim: 8 bin 337 TL

Ortaöğretim (lise): 8 bin 893 TL

Ortaöğretim çağında olup okula gitmeyen çocuklar: 5 bin 558 TL

Yükseköğrenim (üniversite): 10 bin 005 TL

Koruyucu aile veya kuruluş bakımından ayrılan gençler: 4 bin 446 TL

Başvurular Nasıl Değerlendirilecek?

Bakanlık, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla değerlendirileceğini bildirdi. Araştırma sürecinde ailenin gelir durumu, yaşam koşulları, sosyal destek sistemleri, çocukların eğitim hayatına devam durumu ve ailenin ihtiyaç düzeyi dikkate alınacak.

SED kapsamına uygun bulunmayan başvurular ise yazılı veya elektronik ortamda bildirilecek. Çocuğu olmayan aileler veya yönetmelik dışındaki kişiler, ihtiyaç halinde SYDV tarafından sağlanan farklı ayni ve nakdi yardımlara yönlendirilecek.

Başvuru Şartları

Destekten yararlanmak isteyen ailelerde aranan başlıca koşullar şöyle:

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken, ekonomik yoksulluk içindeki aileler,

Haklarında bakım tedbiri kararı verilen ancak ailesi yanında kalabilecek çocuklar,

Ekonomik yoksunluk nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşme riski taşıyan çocuklar,

Koruyucu aile veya sosyal hizmet kuruluşundan ayrılan, iş veya eğitimine devam eden gençler,

Afet, kaza, ağır hastalık gibi olağanüstü nedenlerle temel ihtiyaçlarını karşılayamayan aileler.

E-Devlet Üzerinden Başvuru Adımları

Destek için başvurular sadece E-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru süreci ise şöyle işliyor:

1. turkiye.gov.tr adresine veya E-Devlet mobil uygulamasına giriş yapılır.

2. Arama kısmına “SED” yazılarak “Sosyal ve Ekonomik Destek Ön Başvurusu” seçeneği tıklanır.

3. “Kimliğimi Doğrula” butonuyla giriş yapılır.

4. Açılan sayfada “Yeni Başvuru” seçeneği seçilir.

5. Bilgilendirme ekranı onaylandıktan sonra; kişisel bilgiler, hane bilgileri ve çocukların eğitim durumu adım adım doldurulur.

6. Son aşamada “Ön İzleme” kısmında bilgiler kontrol edilir ve başvuru tamamlanır.

Başvuru sonucuna ilişkin süreç yine aynı sistem üzerinden takip edilebilecek.