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Coco Pops, son zamanlarda vatandaşlar arasında merak konusu haline geldi. Özellikle, "Coco Pops İsrail malı mı?" ve "Coco Pops hangi ülkenin ürünü?" gibi soruların yanıtları hakkında açıklamaları içeren haberimiz aşağıda yer almaktadır.

COCO POPS İSRAİL MALI MI?

Coco Pops, İsrail menşeili bir ürün değildir. Bu kahvaltı gevreği markası, 1906 yılında kurulan ve dünya genelinde tanınan Kellogg Company şirketi tarafından üretilmektedir. Dolayısıyla, Coco Pops'un İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

COCO POPS HANGİ ÜLKENİN ÜRÜNÜ?

Ülker ve Kellogg’s işbirliği, Coco Pops ürünlerinin Türkiye'de üretilmesine olanak sağlamıştır. Kellogg’s, 2005 yılında Ülker ile yarı yarıya hisse ortaklığı kurarak Kellogg Med Gıda Tic. Ltd. Şti.'yi hayata geçirdi. Bu anlaşma sonucunda, İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan fabrikada tahıl ve mısır gevrekleri üretilmektedir. Ülker Kellogg’s, Coco Pops markalı ürünleri 2006 yılından itibaren Türkiye'de üretmektedir.

Coco Pops, bu açıklamalar ışığında, Türkiye'de üretilen bir kahvaltı ürünüdür ve İsrail ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır.