Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında yaşayan ve uzun süre çobanlık yapan 31 yaşındaki Müslüm Bükücü, doğada bulduğu ceviz ve gürgen dallarını çeşitli hayvan motifleriyle süsleyerek birbirinden gösterişli baston ve asa üretiyor. Geçen yıl çobanlığı bırakarak gönül verdiği sanatını geliştirmek isteyen Bükücü, kendine ait kurduğu atölyesinde sanatını icra ediyor.

Herhangi bir eğitim almadan, sosyal medyadan izlediği videolarla baston ve asaların sap kısımlarına kurt, kuş, aslan, yılan gibi birçok hayvanın figürlerini işleyen Bükücü, torna tezgahı olmadığı için bu eserleri törpü, keski ve çekiç kullanarak yapıyor.

El emeği göz nuru ürünleri 2-3 gün içerisinde hazırlayan Bükücü, şehir içi ve dışından yoğun sipariş alıyor. Zaman zaman siparişlere yetişemeyen Bükücü’nün yaptığı baston ve asalar, ağacın kalite ve işlenmesine göre 350 ila 2 bin 500 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden Geleneksel El Sanatları Sanatçı Tanıtım Kartını da alan Bükücü kendisini bu alada daha da geliştirmek istiyor.



"SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORUM"

Geçen yıl sanatına zaman ayıramadığı için çobanlığı bıraktığını söyleyen Müslüm Bükücü, “Bu işi 5 yıldır amatör olarak yapıyorum. Bir yıl öncesine kadar çobanlıkla uğraşıyordum. Sanatıma çok fazla vakit ayıramadığım için çobanlığı bıraktım. Şu an da kurduğum atölyemde yoğun bir şekilde bu işle uğraşıyorum. Amatörlükten profesyonelliğe doğru ilerliyoruz. Siparişler çok yoğun, el işi olduğu için 2-3 günde bir baston çıkıyor. Siparişlere yetişemiyorum" dedi.



"BAKAN VE MİLLETVEKİLLERİNDEN SİPARİŞ ALIYORUM"

Birçok şehre baston ve asa yapıp gönderdiğini de belirten Bükücü, “Bu işi çobanlık sırasında boş vaktimi değerlendirmek için yapmıştım. Önce klasik baston yapmaya başladım, köylünün beğenisini kazanınca internetten bu işi yapan ustaları izledim. Şu an da çeşitleri çoğalttım ve ilerlettim. Kendi atölyemde sanatımı elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Türkiye’nin her köşesine eserlerimizi yolluyoruz, yurt dışına gönderimimiz oluyor. Onun dışında bakanlarımızdan, milletvekillerimizden ve belediye başkanlarımızdan da sipariş alıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’nden Geleneksel El Sanatları Sanatçı Tanıtım Kartımızı da aldık. Tek işim bu inşallah sanatımı daha da ileriye götürmek istiyorum” şeklinde konuştu. İHA