Dolar/TL fiyatı son dakika 13 Eylül 2024 Dolar ne kadar oldu? Euro kaç TL?

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Çobanın gün içinde mahalledeki yağmur suyu toplama havuzu çevresinde görülmesi üzerine bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı.

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