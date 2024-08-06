Çiyager’in Diyarbakır Sur'da PKK terör örgütünün sur sorumlusu olarak bilinir.

PKK’nın sur sorumlusuna olarak bilinen Çiyager’in gerçek ismi ise Cihad Türkan’dır.

NELER OLMUŞTU?

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, PKK’nın Sur sorumlusuna yönelik "Çiyager" kod adıyla bilinen Cihad Türkan olduğu belirlendi.

Olay, 28 Kasım 2015’te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin hayatını kaybettiği ve polis memurları Ahmet Çiftaslan ile Adem Erdur’un şehit edildiği saldırının ardından başlatılan büyük çaplı operasyonların 103. gününde meydana geldi. Bu operasyon kapsamında, PKK mensuplarının yakalanması, barikatların kaldırılması, çukurların kapatılması ve patlayıcıların imha edilmesi hedeflenmişti.

Güvenlik güçlerinin arama tarama faaliyetleri sürdürdüğü Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahallelerinde, Savaş Mahallesi’ndeki bir binada gizlenen PKK’lı teröristler, uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle başlayan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Diyarbakır Asker Hastanesi’nde tedavi altına alındı, bölgedeki çalışmalar ise devam ediyor.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Sur ilçesinde terör örgütü mensuplarının oluşturduğu barikatların kaldırılması ve çukurların kapatılması amacıyla başlatılan operasyonların tamamlandığı belirtildi. Ardından güvenlik güçlerine yönelik bir grup terörist tarafından düzenlenen saldırıda, güvenlik güçlerinin anında karşılık vererek 8 teröristi etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Açıklamada, yaralı polis memurlarına acil şifalar dilenirken, terörle mücadele kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden "Çiyager" kod adıyla bilinen Cihad Türkan’ın, PKK’nın Sur sorumlusuyla birlikte kırsalda "Çiyager" kod adıyla bilindiği ve Sur’da "Harun" kod adıyla faaliyet gösterdiği öğrenildi.