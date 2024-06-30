Citroen'in popüler hatchback modeli C3, sunduğu özellikler ve fiyat performansı ile dikkat çekiyor. Normalde 963.000 TL olan Citroen C3, devam eden kampanya sayesinde 890.000 TL'ye kadar geriledi. Bu cazip fiyat indirimi, özellikle uygun fiyatlı ve kompakt bir şehir aracı arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Citroen C3, baz donanım seviyesinde 83 beygir gücünde olan 1.2 litrelik benzinli motor ve 5 ileri manuel şanzıman ile birlikte geliyor. Bu motor ve şanzıman ikilisi, şehir içi kullanımda yeterli bir performans sunarken, yakıt ekonomisi ile de kullanıcılarını memnun ediyor. 83 beygir gücündeki motor, günlük kullanım için ideal bir seçenek sunarken, 5 ileri manuel şanzıman ise sürüş keyfini artırıyor.

Araç, şehir içi trafiğinde rahatça manevra yapabilme yeteneği ve park kolaylığı ile öne çıkıyor. Bu özellikler, Citroen C3'ün özellikle şehir yaşamında pratik ve ekonomik bir tercih olmasını sağlıyor. Düşük yakıt tüketimi, geniş iç mekan ve pratik kullanım özellikleri ile Citroen C3, hem bireysel kullanıcılar hem de küçük aileler için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Citroen C3’ün iç mekanı, konfor ve teknoloji açısından tatmin edici bir düzeyde. Kullanıcı dostu arayüzleri ve ergonomik tasarımı ile dikkat çeken araç, sürüş deneyimini daha keyifli hale getiriyor. Ayrıca, modern ve dinamik dış tasarımı ile de göz alıcı bir görünüm sunuyor. Kampanyalı fiyatının yanı sıra, Citroen C3'ün sunduğu diğer avantajlar da onu cazip bir seçenek haline getiriyor.

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel Bold

Fiyatı: 890.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Business

Fiyatı: 1.077.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold

Fiyatı: 1.087.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine

Fiyatı: 1.023.000 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE

Fiyatı: 1.066.000 TL