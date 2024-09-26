Türkiye'nin yeraltı dünyasında önemli isimlerden biri olan Ersin Gözgü, son dönemde kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. Yeraltı dünyasıyla bağlantıları ve suç dünyasındaki etkisiyle bilinen Gözgü, özellikle sokak çatışmalarında kaybettiği abisinin intikamını almasıyla tanınmıştır. Cesareti ve cesur tavırlarıyla yeraltı dünyasında saygı gören bir figür haline gelen Gözgü, Türkiye’nin organize suç yapılarında adından söz ettiren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ERSİN GÖZGÜ’NÜN SUÇ DÜNYASINDAKİ ROLÜ

Ersin Gözgü, Türkiye'nin en bilinen organize suç örgütlerinden biri olan Çirkinler Çetesi'nin önde gelen üyelerinden biri olarak biliniyor. Bu çete, özellikle uyuşturucu ticareti, silahlı saldırılar ve adam kaçırma gibi ciddi suçlarla anılıyor. Gözgü, çetenin içindeki konumu sayesinde yeraltı dünyasında hem korkulan hem de saygı duyulan bir isim haline gelmiştir. Abisinin intikamını almasıyla başlayan suç kariyeri, onu bu karanlık dünyada güçlü bir figür olarak konumlandırdı.

ÇİRKİNLER ÇETESİ NEDİR?

Çirkinler Çetesi, Türkiye'de organize suç faaliyetleriyle tanınan bir yapı olup, liderliğini Zuhat Altunç yapmaktadır. Çete, özellikle İstanbul merkezli olarak faaliyet gösterirken, son dönemde polisin gerçekleştirdiği operasyonlarla büyük darbe aldı. “Mahzen-2” operasyonu kapsamında 47 üyesi gözaltına alınan çete, çok sayıda silah, uyuşturucu ve mühimmatla birlikte yakalandı. Bu operasyon, Türkiye'deki organize suçla mücadele kapsamında önemli bir başarı olarak değerlendiriliyor.

Son dönemde, sosyal medya fenomeni Ece Ronay’ın eski eşi Mehmet Bilir’e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılarla gündeme gelen çete, Türkiye'deki suç dünyasının tehlikeli ve karmaşık yapısını gözler önüne sermektedir. Ayrıca, çete üyelerinin polis kılığına girerek iş insanlarını kaçırma gibi suçlara karıştığı biliniyor. Bu tür olaylar, Çirkinler Çetesi’nin Türkiye’deki suç ağı içinde ne kadar etkin olduğunu gösteriyor.

ERSİN GÖZGÜ NEDEN GÜNDEMDE?

Ersin Gözgü, sokak çatışmalarında kaybettiği abisinin intikamını alarak yeraltı dünyasında tanınan bir figür haline geldi. Bu olay, onun cesur ve mert bir karakter olarak görülmesine neden oldu. Ayrıca, Çirkinler Çetesi ile olan bağlantıları ve yeraltı dünyasındaki etkisi, Gözgü’nün medya ve sosyal medya platformlarında sürekli gündemde kalmasını sağlıyor. Hakkında yapılan paylaşımlar ve videolar, onun popülaritesini artırırken, aynı zamanda yeraltı dünyasının gizemli yapısına dair kamuoyunda merak uyandırıyor.