Suriye'nin Türkiye'nin kontrolü altındaki bölgelerinde, Türk bayrakları ve araçlara yönelik provokatif eylemler artıyor.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun sosyal medya paylaşımına göre, Suriyeliler tarafından Türk bayrakları indirilip yırtılıyor, Türk plakalı araçlara saldırılar düzenleniyor.

Bazı bölgelerde ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin helikopterleri müdahale için hazır bekliyor.

"MÜDAHALEDE BULUNULACAK"

Gazeteci Haskoloğlu'nun yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de kontrol ettiği bölgelerde Türkiye'ye karşı protestolar gerçekleşiyor. Bazı bölgelerde Türk bayrağı indirildi ve Türklere ait tırlar taşlandı. Bölgede hizmet veren PTT şubelerinde de benzer olaylar yaşanıyor.

Suriye'de Türkiye'nin kontrol ettiği alanda Türk plakalı araçlara Suriyeliler saldırıyor. Türkiye'nin desteklediği yerel güçler olaya müdahale ediyor. Yerel haber kaynakları çok sayıda benzeri saldırı videolarını paylaşıyorlar.

Suriyeliler, Türk bayraklarını indirip yırtıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler bölgede. Müdahalede bulunulacak."