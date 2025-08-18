Tokat’ta cipin çarptığı çapa motorunün sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Çip Kazaya Neden Oldu 1 Yaralı! (2)

Alınan bilgilere göre, kaza Erbaa ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı İşeri Kavşağı'nda gerçekleşti. Yabancı uyruklu A.Z. idaresindeki 91AQ703 İran plakalı Hyundai marka cip, kavşağa girmek isteyen H.Ü. idaresindeki çapa motoruna çarptı.

Çip Kazaya Neden Oldu 1 Yaralı! (1)

Kazada çapa motoru sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralı sürücü, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA