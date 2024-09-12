Olayın ardından, Sıla bebeğin sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında detaylı bilgiye ulaşıldı. Sıla bebek, hastaneye başvurulduğunda vücudunda darp izleri ve beyin kanaması ile karşılaşıldı. Acil olarak ameliyata alınan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla’nın kardeşinin devlet korumasına alındığını açıkladı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, anne B. Y. üvey baba ve iki komşu çocuğu ile birlikte toplam beş kişi gözaltına alındı. Tutuklananlar arasında anne B. Y. ve 13 ile 14 yaşlarındaki komşu çocukları yer alıyor. Ailenin diğer çocuğu ise koruma altına alındı.