1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, altın alım-satım işlemlerinde katma değer vergisi (KDV) indirimi artık uygulanmayacak.

Altın Alımında Yeni Dönem

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, perakendeciler Şanghay Altın Borsası’ndan aldıkları altını ister doğrudan ister işleyerek satsın, artık bu işlemler için KDV’yi mahsup edemeyecek. Yeni uygulama sadece yatırım amaçlı külçeleri değil, mücevher, sanayi tipi altın ürünleri ve Çin Halk Bankası onaylı madeni paraları da kapsıyor.

Bu karar, Çinli tüketiciler için altın alışverişini daha maliyetli hale getirecek. Uzmanlar, düzenlemenin arkasında ekonomideki yavaşlama ve emlak sektöründeki durgunluğun bulunduğunu belirtiyor. Pekin yönetiminin, bütçe gelirlerini artırmak ve vergi tabanını genişletmek istediği ifade ediliyor.

Altın Fiyatlarında Düzeltme Sinyali

Son aylarda dünya genelinde fiziki altına olan talep rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak analistler, hızlı yükselişin ardından fiyatlarda bir düzeltme yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Mayıs ayından bu yana altın borsa yatırım fonlarına (ETF) olan ilginin azalması ve Hindistan’daki festival sezonunun sona ermesi, küresel talebi zayıflatabilir.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerinin yumuşaması da altının “güvenli liman” özelliğini bir miktar azaltıyor.

Ons Fiyatı 4 Bin Dolar Eşiğinde

Tüm bu gelişmelere rağmen, altının ons fiyatı hâlâ 4 bin dolar seviyesinin hemen altında seyrediyor. Küresel merkez bankalarının toplu alımları ve ABD’de beklenen faiz indirimleri, fiyatların düşmesini engelliyor. Uzmanlar, 2026 yılına kadar ons altının 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.