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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Çin'de tespit edilen ve COVID-19'a benzer belirtiler gösteren yeni bir solunum yolu salgını konusunda uyarılarda bulundu. DSÖ'nün yaptığı açıklamaya göre, solunum yollarını etkileyen ve COVID-19'a benzer şekilde tanımlanan bu gizemli zatürre salgını, Çin genelinde endişe yaratmış durumda.

DSÖ, salgının etkilerinden korunmak amacıyla Çin'deki halka yönelik önlemler konusunda uyarılarda bulundu. Örgüt, maske takma, sosyal mesafe kurallarına uyma ve kendini kötü hissedenlerin hemen izole olma gibi tedbirleri almayı önerdi. Ancak, salgına dair detaylı bilgi eksikliği uluslararası toplumun dikkatini çekiyor.

Özellikle Pekin ve Liaoning bölgelerinde görülen salgının çocukları özellikle etkilediği belirtiliyor. Akciğer iltihabı ve yüksek ateş gibi belirtilere neden olan hastalığın, bazı çocuklarda öksürük gibi belirtilerin olmaması dikkat çekiyor. Bu durum, COVID-19'un ilk dönemlerinde Wuhan'da görülen vakalara benzerlik göstermektedir.

DSÖ, Çin'e yönelik daha fazla şeffaflık çağrısında bulunurken, salgının yayılma hızı ve etkileriyle ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Çin medyasında geniş bir şekilde yer bulan salgın, uluslararası kamuoyunda da endişe yaratmış durumda. DSÖ, salgının kontrol altına alınması ve benzeri durumların önlenmesi adına uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapmaktadır.