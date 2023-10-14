Çorum’un Alaca ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.
Olay, 10 Ekim’de meydana geldi. İbrahim Erdem Yeniköy yakınlarında aracında ölü bulundu. Olayın ardından Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde İbrahim Erden’in cinayete kurban gittiği tespit edildi. Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısının kimliğini belirleyen jandarma, cinayet zanlısı C.A.’yı ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.
Hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile birlikte adliyeye sevk edilen C.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Kaynak: İHA