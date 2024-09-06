Adı, 22 Kasım 2021 tarihinde Mardin’in Midyat ilçesine bağlı Çamyurt Mahallesi'nde meydana gelen bir cinayet olayında öne çıkmıştır. Şirin Akçay’ın adı, cinayet suçlamalarının yanı sıra sosyal medyada paylaştığı tehdit içerikli videolarla da sıkça anılmaktadır.

OLAYIN ARKA PLANI VE CİNAYET

Olay, Mardin’in Midyat ilçesinde, iki aile arasında borç yüzünden çıkan tartışmanın şiddetli bir kavgaya dönüşmesiyle başlamıştır. Kavga sırasında Musa Çelik isimli şahıs silahla vurularak hayatını kaybetmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda cinayetle ilişkilendirilen şüpheliler olarak Şirin Akçay, Mahsum Akçay ve Veysi Akçay’ın isimleri öne çıkmıştır. Jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, bu üç şüpheli gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

ŞİRİN AKÇAY’IN KİMLİĞİ VE SOSYAL MEDYA ETKİLERİ

Şirin Akçay, Mardin kökenli olup Adana’da yaşamaktadır. İnşaat sektöründe faaliyet gösterdiği ve bu alanda önemli bir servet edinmiş olabileceği iddiaları mevcuttur. Ayrıca, Şirin Akçay’ın korucubaşı olarak görev yaptığı bilinmektedir. Sosyal medya platformlarında paylaştığı silah ve tehdit videoları, cinayet davasının yanı sıra kamuoyunda büyük bir tartışma yaratmış ve Akçay’ın kamuoyundaki profilini daha da dikkat çekici hale getirmiştir.

TUTUKLAMA VE TAHLİYE DURUMU

Olayın ardından yapılan yargılamalar sonucunda, Şirin Akçay ve diğer iki şüpheli, cinayet suçlamasıyla tutuklanmış ve cezaevine gönderilmiştir. Ancak, Şirin Akçay’ın cezaevinde olup olmadığı veya tahliye edilip edilmediği konusunda çelişkili bilgiler bulunmaktadır. Avukatlarının itirazları sonucunda Akçay’ın tahliye edildiği yönündeki iddialar sosyal medyada yayılmıştır. Fakat bu iddialar, resmi olarak doğrulanmamıştır ve Şirin Akçay’ın mevcut hukuki durumu hakkında kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Şirin Akçay’ın adı, Mardin’de yaşanan cinayet olayının ardından çeşitli spekülasyonlarla birlikte gündemde kalmaya devam etmektedir. Cinayet davası ve sosyal medya paylaşımları, hem yerel hem de ulusal medyada geniş yankı uyandırmış ve kamuoyunda yoğun bir ilgi görmüştür. Şirin Akçay’ın yasal durumu ve cinayet davasıyla ilgili gelişmeler ise takip edilmeye devam etmektedir.