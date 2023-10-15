Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 14 Ekim Cumartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 4 talihli toplam ekstra 5 milyon TL kazandı!

Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 4 talihliye toplam 5 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı. Ankara Altındağ’dan, İzmir Konak ve Gaziemir’den oynayan talihlilerin yanı sıra millipiyangoonline.com üzerinden oynayarak 5 bilen 4 talihli, kişi başı 1 milyon 631 bin 909 TL ikramiye kazandı.

"Silahların ve savaşın gölgesinde, kan ve gözyaşı üzerinde bir medeniyet inşası mümkün değildir" "Silahların ve savaşın gölgesinde, kan ve gözyaşı üzerinde bir medeniyet inşası mümkün değildir"

4-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Milyonerler Festivali, oyunseverlere toplamda garanti 60 milyon TL ekstra ikramiye kazandıracak.

Çekiliş sonuçlarına https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden ulaşılabiliyor.