Cildinizi Tanıyın, Sağlığınızı Korumaya Alın

Cildin vücudu dış çevreden koruyan en büyük organ olduğunu belirten Şahin, “Cilt kanseri, derideki hücrelerin anormal çoğalmasıyla oluşur. Her cilt değişikliği kanser değildir ancak şüpheli bir durum fark edildiğinde zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

“UV IŞINLARINA DİKKAT”

Cilt kanserine yol açan en önemli çevresel faktörün ultraviyole (UV) ışınları olduğunu ifade eden Şahin, “Güneşin yoğun olduğu 10.00–16.00 saatleri arasında korunmasız kalmak riski ciddi şekilde artırır. Ayrıca hava kirliliği ve zararlı kimyasallarla temas da riski artıran unsurlar arasında yer alır” diye konuştu.

RİSK FAKTÖRLERİ

Dr. Şahin, cilt kanseri riskini artıran diğer faktörleri şu şekilde sıraladı: “Şiddetli ve uzun süreli güneşe maruz kalmak, solaryum gibi yapay UV kaynakları, açık havada uzun süre çalışmak, çocuklukta geçirilen ciddi güneş yanıkları, ailede cilt kanseri öyküsü, açık tenli ve güneşe duyarlı cilt yapısı, bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı, melanom ve melanom dışı kanserler.”

Cilt kanserlerinin iki ana gruba ayrıldığını belirten Şahin, “Melanom dışı kanserler genellikle güneşe maruz kalan bölgelerde görülür. Melanom ise nadir görülse de hızlı yayılır ve ölüm oranı yüksektir. Bu nedenle erken tanısı hayati öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Cilt kanserinden korunmanın yollarını da aktaran Şahin, vatandaşlara şu önerilerde bulundu: “Güneşten korunmak için şapka, uzun kollu kıyafet ve güneş gözlüğü kullanın. Geniş spektrumlu, yüksek faktörlü güneş kremi tercih edin. Zararlı kimyasallardan uzak durun. Cildinizi düzenli olarak kontrol edin.”

Dr. Şahin, ayda bir kez yapılacak kendi kendine cilt muayenesinin, erken teşhiste büyük rol oynadığını belirtti.

Muayenede tüm vücut bölgelerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini söyleyen Şahin, “Yeni oluşan, renk veya şekil değiştiren benler, kabarıklıklar, kaşıntı ve kanama gibi belirtiler cilt kanseri habercisi olabilir. Bu durumda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” dedi.

Açıklamasını, “Cildinizi Tanıyın, Sağlığınızı Korumaya Alın” ve “Erken Fark Et, Sağlığını Koru” çağrılarıyla tamamlayan Dr. Şahin, erken teşhisin hayat kurtardığını bir kez daha hatırlattı.