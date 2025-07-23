Çıkan kavgada birbirlerini silahla vuran 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eğriköprü Mahallesi'nde iddiaya göre aralarında husumet bulunan O.K. ve A.A. Kızılırmak Nehri kenarında buluştu.

İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Husumetli iki kişi, pompalı tüfekle birbirlerini vurdu.

Olayda O.K. iki bacağından yaralanırken, sol bacağından vurulan A.A. ise ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan A.A.’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, ikili arasında kavganın çıktığı alanda inceleme yaptı.

Sivas’ta yaşanan olayla ilgili soruşturma sürüyor.