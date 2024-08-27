Cihat Tamer’in hayatı ve eşinin kim olduğu en çok araştırılan konular arsında yer alıyor. Peki Cihat Tamer kimdir? Cihat Tamer eşi kimdir? İşte detaylar…

CİHAT TAMER KİMDİR? CİHAT TAMER’İN EŞİ KİMDİR?

Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Cihat Tamer, 24 Şubat 1943 tarihinde İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Cihat Tamer olan sanatçı, eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi'nde tamamladı.

Tiyatro kariyerine 1959 yılında Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak adım atan Tamer, 1962 yılında Münir Özkul Tiyatrosu'nda profesyonel olarak sahne almaya başladı. Kariyeri boyunca Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları, Dostlar Tiyatrosu ve Cihat Tamer - Ercan Yazgan Tiyatrosu gibi önemli topluluklarda birçok oyunda rol aldı.

Televizyon izleyicisinin hafızasına kazınan ilk projelerinden biri, 1986-1988 yılları arasında yayınlanan ve Kandemir Konduk’un senaryosunu yazdığı “Perihan Abla” dizisi oldu. Bu yapımda Perran Kutman, Şevket Altuğ, Ercan Yazgan ve Tuluğ Çizgen gibi isimlerle başrolü paylaştı.

Ardından 1989-1990 yılları arasında "Bizimkiler" dizisinde yer aldı ve bu projede Erdal Özyağcılar, Ayşe Kökçü, Ercan Yazgan gibi oyuncularla birlikte rol aldı. Diziden ayrılmasının ardından yerine Engin Şenkan getirildi.

Tamer, 1992-2002 yılları arasında Kandemir Konduk’un senaristliğini üstlendiği “Mahallenin Muhtarları” dizisinde mahalle muhtarı karakterini canlandırdı.

Bu dizide Erkan Can, Aydan Burhan, Esra Akkaya ve Sevil Üstekin gibi oyuncularla birlikte çalıştı. 2014 yılında ise Mahsun Kırmızıgül'ün kaleme aldığı “Kadim Dostum” adlı dizide önemli bir rol üstlendi.

Cihat Tamer’in eşinin kim olduğuna dair net bir bilgi bulunmamaktadır.