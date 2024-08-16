Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla, Adıyaman'da başarılı çalışmalara imza atan Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, İstanbul Polis Başmüfettişliği'ne atanarak Emniyet Genel Müdürlüğü emrine geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Atama kararlarına göre Adıyaman'da başarılı çalışmalar yürüten Adıyaman Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavisinin sürdürülebilmesi için Emniyet Genel Müdürlüğü emrine İstanbul Polis Başmüfettişliği'ne atandı.

CİHAT DAĞDEVİREN KİMDİR?

Elazığ’da ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Cihat Dağdeviren, Polis Akademisi'nden başarıyla mezun oldu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde görev yapan Dağdeviren, birçok ilçede ilçe emniyet müdürlüğü görevini üstlendi. İstanbul’da il emniyet müdür yardımcılığı ve Bakırköy Emniyet Müdürlüğü gibi önemli görevlerde bulundu. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanarak başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. Son olarak, Cihat Dağdeviren, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine İstanbul Polis Başmüfettişliği'ne atanmıştır. İngilizceyi iyi derecede bilen Dağdeviren, evli ve iki çocuk babasıdır.