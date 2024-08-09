Arslan, Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, Bozokspor Teknik Direktörü İlhan Özbay ve Bozokspor Sportif Direktörü Şaban Akyol ile sohbet etti.

Tesislerde kulüp yöneticileri ve futbolcularla eski anılarını anlatan Arslan, “Yozgat benim çok değerli bir il. Eşim ve çocuklarımın da değer verdiği bir şehir. Burada çok güzel anılarımız geçti” dedi.

“YOZGAT’IN FAHRİ HEMŞEHRİSİYİM”

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Arslan, “Yıllar sonra Yozgat’ta olmaktan büyük onur duydum. O yıllarda diktiğimiz ağaçların meyvelerinden yemek çok mutluluk verdi. Kulübün çevresi çok boştu o dönemler. O zaman malzemecimiz İse ağabeyim ona dedim ki ağabey gidelim ağaç fidesi alalım buraya dikelim. Onunla birlikte pazara inip kasalı arabayla 33 adet fidan alıp diktik. Bunları burada görünce çok büyük gurur duydum. En azından bir dikili ağaç hatıra olarak kaldı burada. Yozgat’ı biz çok seviyoruz aile olarak ta çok seviyoruz. Ben her zaman diyorum Yozgat’ın fahri hemşehrisiyim. Yozgat’ta top oynadım, Yozgat’ta değer gördüm, Yozgat’a bende çok hizmet ettim. İyi ki Yozgat’ta yolum kesişmiş. İlhan Özbay hocamıza destek için geldik Yozgat’a bizlerden sonra Yozgatspor’un kaptanlığını yaptı. Desteğimizi üzerinde çekmeyeceğiz. İnşallah çok güzel günler yaşar burada” diye konuştu.

“YOZGAT İKİNCİ MEMLEKETİM”

Arslan, “Ankaragücüspor’un başına bu dönem geldim. Ankaragücüspor çok önemli bir camia geçen sene çok hakketmediği şekilde ligden düştü tekrar şampiyonluk için bütün uğraşlarımız ve hedeflerimiz olacak. Şanlıurfaspor’da benim geçen sene ve 9 sene önce çalıştırdığım bir kulüp. Mesleğimiz gereği artık Ankaragücü’nün şampiyonluğunu istiyoruz. Ankaragücüspor’un şampiyonluğu içinde bütün enerjimizi harcıyoruz. Ankara’ya gelmişken ikinci memleketim olan Yozgat’ta da gelmek istedim. Hem Şaban Akyol, hem de İlhan Özbay kardeşime başarılar diliyorum. İnşallah bizim zamanımızda yaşanan şampiyonluklar onlara da nasip olur. Çok daha güzel günler tekrar Yozgat’ın ve Bozokspor’a nasip olur” şeklinde konuştu.

ŞANLIURFA MAÇI ÖNCESİ AÇIKLAMA YAPTI

Hafta sonu oynanacak Ankaragücüspor, Şanlıurfaspor maçını değerlendiren Arslan şunları söyledi. “Hafta sonu önemli bir maç artık lig başlıyor. Ankaragücüspor olarak 3 tane hazırlık maçı yaptık. Daha mağlubiyetimiz yok. Kayserispor’u 3-0 yendik. Samsunsporla 1-1 berabere kaldık. Gençlerbirliğispor’u 4-0 yendik. Transfer teklifleri olan oyuncularımız var biraz o yönde birkaç gün huzursuzluk yaşadık yönetim kurulu üyelerimizle birlikte yaptığımız toplantıda kimsenin gitmesine de müsaade etmeyeceğiz. Transferi de kapattık gelecek oyuncularımız da yok bunun kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bu maçı kazanıp rakibimize saygı duyuyoruz ama şampiyonluğa oynadığımız için zorlu bir maç bizleri bekliyorum ama kazanmayı da bekliyorum” dedi.

"YOZGAT’TAN GÖNÜL BAĞIM KOPMADI"

Yozgat’ta oynadığı süre içerisinde Yozgat halkının çok büyük desteğini gördüğünü ve Yozgat’ta gönül bağının kopmadığını söyleyen Arslan, “Bizim aile olarak Yozgat’a gönül bağımız var. Bu bağda hiçbir zaman kopmaz kopmayacak. Fırsatımız oldukça Bozokspor’un maçlarını takip etmek için elimden geleni yapacağım. Bizim maçlarımız cumartesi gününde denk gelirse Pazar günleri Bozokspor’un maçlarını takip ve destek için geleceğim. Dışarıdan dua ederiz. Bize düşen ne olursa olsun Şaban Akyol ve İlhan Özbay’a destek vermek için gayret göstereceğiz. Sadece futbol adına destek değil Yozgat’la ilgili ne konu olursa olsun ben gelirim” diye konuştu.

“GÜCÜME GÜÇ KATTI”

Yozgat Belediyesi Bozokspor’un hedeflerinden bahseden Teknik Direktörü ilhan Özbay, “Öncelikle efsane futbolcu Cihat Arslan’ın ziyaretleri bizleri çok mutlu etti. Pazar günü maçı olmasına rağmen bizleri ziyaret etmeyi ihmal etmedi beni ayrıca motive kattı kendisi benim için çok değerli. Kendisinin bana destek çıkması gücüme güç kattı diyebilirim. Bizler Cihan Arslan’ın elinde büyüdük üç nesil Yozgatspor kaptanları bir araya geldi. Şuanda Allah nasip etti Bozokspor’un teknik direktörlüğünü yapacağım. On gün önce kurulmuş bir yönetim. Ortada hiçbir şey yok, futbolcu yok, tesis yoktu sağ olsun Belediye Başkanımız Kazım Arslan tesisleri bizlere verdi. Kulüp başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimizle 10 içerisinde çok büyük işler yaptık. Sıfırdan şuanda 22-23 kişilik bir takım kurduk. Takımın hedeflerini şuanda söylemek çok erken. Oyuncuları tanıyoruz. Daha yapacağımız transferler var kampa gideceğiz ondan sonra hedeflerimizi konuşabiliriz. Kimse büyük şeyler beklemesin dersek kendimizi kandırırız çünkü ortada 23 tane yepyeni bir oyuncular olacak yeni bir sistem olacak. Ama şunu bilsinler ki Yozgat Bozokspor bulunduğu her alanda mücadele edecek, koşacak şehir için mücadele edecek, kendisi için mücadele edecek bir takım oluşturacağız. Cenabı Allah’ta bizlere nerede bitirmemizi nasip ederse orada bitireceğiz. Çalışmalarımıza geçen hafta Cuma günü başladık Ağustos’sun 15’ine kadar Yozgat’ta çalışma yapacağız. 15’inde sonra da Kayseri’ye kampa gideceğiz orada 3 hazırlık maçı yaptıktan sonra maç haftasına gireceğiz. Önümüzde kısa bir zaman kaldı. 9 günlük Kayseri kampımız var ondan sonra şehrimize gelip burada maç haftasını bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİRLİK BERABERLİK MESAJI

Taraftarlara birlik beraberlik mesajı veren Özbay şunları söyledi: “Buradan taraftarlarımıza sesleniyorum. İlk hafta bizim için çok önemli. Kendi memleketimde 3. Ligde ilk hocalığım çok büyük destekler alıyorum bu konu üzerine. Sadece destek ve laflarla değil de icraatta da olmasını istiyorum. Muhtemele maçlarımızı Sorgun’da oynayacağız. Hem Yozgat’ta yaşayan, hem de Sorgun’da yaşayan halkımız o stadı doldurmalarını lazım. Bu sene bizim için çok önemli bir sene ben her yerde diyorum sadece İlhan Özbay, kulüp başkanı, yönetim, futbolcular bu takımı tutmayacak hep birlikte kenetlenirsek Allah izin verirse çok işler yaparız. Bu zamana kadar bunları başaramama sebeplerimizden bir tanesi kenetlenememek olmuştur. Allah izin verirse bundan sonra kenetleneceğiz.”

“BİR BİRİNDEN DEĞERLİ OYUNCULARIMIZ VAR”

Takımı 15 gün kurduklarını dile getiren Yozgat Belediyesi Bozokspor Kulüp Başkanı Bahadır Yılmaz, “Takımımızı 15 gün önce devraldık. Devraldığımızda isminde başka hiçbir şey yoktu. Kulübümüzün bu süre içerisinde bütün eksiklikleri giderdik. Tesislerimize bütün futbolcularımız yerleşti. Transfer çalışmalarımızı devam ediyor. Aldığımız bir birinden değerli oyuncularımız var. Yaklaşık 6 tane oyuncumuzla anlaşacağız hücum hattını güçlendirme adına bir transfer olacak. Hocalarımız gerekli futbolu arayışlarına devam ediyorlar. Geçen hafta Mahmut Alpaslan ve Nedim Yiğit bizleri ziyaret etmişti. Bugünde yine eski futbolcularımızdan Cihat Arslan bizleri ziyaret etti. Eski değerlerimizin hepsi bizleri ziyaret ederek değer veriyorlar. Bizler bir açıklama yaptık yaptığımız açıklamada siyaset üstü olacak demiştik. Amacımız Yozgat’ı birleştirmek. Takımımızı bütün halkın sahiplenmesini istiyoruz. Taraftarlarımızı birleşmeye çağırıyoruz. İnşallah taraftarlarımız birleşir aralarında fitne fesatlık çıkartmazlar memleketimiz için önemli bir durum bu. Çatlak sesleri duymak istemiyoruz. Taraftar formalarımızı hazır. Takımını giyeceği formalar olacak. Takımın kullandığı formalar biraz pahalı orijinal lisanslı ürünler. Diğerleri daha ucuz olacak her kesime hitap eden malzemeler çıkartacağız inşallah beğenilir. Beğenmezlerse bir dahaki yaptığımızda halkımıza sorarak hareket ederiz. Bu süreçte benim Yozgat’tan beklediğim çatlak bir ses çıkmasın artık. Bu takımı sahipsiz olduğu için aldık memleket meselesi diye aldık. Biz Yozgat’ımıza kendi ailemizden cebimizden değerlerimizden ödün vererek aldık. 15 gün süre içerisinde neler yaptığımız herke görüyor. Diğer takımların 2-3 ayda yapamadığını bizler 15 gün içerisinde yaptık. Bundan sonda daha iyilerini yapacağız. İddialı konuşmayı istemiyorum ama daha güzel bir takım için yapacağımız takviyelerle üs sıralara rahatlıkla zorlayacağımız bir takım oluşturuyoruz. Bu takımın gelir kazanması için artık insanlardan para isteme yerine tesisler almaya çalışıyoruz. Yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızın ödemeleri için birilerine gidip te bize iaşe verin değil de arkadaşlar gelirlerimizi toplayın futbolcularımızın ihtiyaçlarını karşılayalım çabasındayız” dedi.