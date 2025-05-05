TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinde Ali karakterini canlandıran Ceyhan, daha önce Camdaki Kız ve Çukur gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

Başarılı oyuncu, 2019 yılında sağlık ve güzellik uzmanı Fatma Funda Kurt ile evlendi. Çiftin, 6 Şubat 2020 tarihinde İlhan Cihangir adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

FATMA FUNDA KURT KİMDİR?

Fatma Funda Kurt, sağlık ve güzellik alanında uzmanlaşmış bir isimdir. Kendi markası olan “Funda Kurt Healthy Beauty” ile güzellik ve cilt bakımı alanında hizmet vermektedir. Ayrıca, Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Söz Sende programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

Güzellik ve cilt bakımına yönelik çeşitli eğitimler alan Kurt, sağlıklı yaşam, beslenme ve wellness konularında da bilgi sahibidir. Kurduğu merkezde bireyin cilt yapısı, fizyolojik ve psikolojik özelliklerini dikkate alan, kişiye özel doğal ve bütüncül çözümler sunmaktadır.