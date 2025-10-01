CNN Türk'te yaptığı yorumlarla dikkat çeken Cihan Günyel günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. NATO-Batı kimliği, Avrupa Güvenlik Mimarisi, Postyapısalcılık ve sosyal İnşacılık Dr. Cihan Günyel’in çalışma alanlarını oluşturmaktadır. İşte Cihan Günyel hakkındaki bilgiler…

Cihan Günyel Kimdir?

Dr. Cihan Günyel 47 yaşında olup aslen Bingöl/Kiğılıdır. İstanbul Üniversitesi Avrupa Topluluğu bölümü sonrası Kadir Has Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme bölümünde yüksek lisansını yapmış, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası Bölümünde Doktorasını tamamlamıştır. İstanbul Rumeli Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan Dr. Cihan Günyel’in Uluslararası ve Ulusal akademik çalışmaları yayınlanmıştır. NATO-Batı kimliği, Avrupa Güvenlik Mimarisi, Postyapısalcılık ve sosyal İnşacılık Dr. Cihan Günyel’in çalışma alanlarını oluşturuyor.

Neden Araştırılıyor?

Dr. Cihan Günyel CNN Türk'te yaptığı yorumlarla dikkat çekiyor. Halk tarafından sevilen bir isim olduğu için internette ve sosyal medyada araştırılıyor.