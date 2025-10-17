Güne damga vuran gözaltı kararının sebebi ise Cihan Ekşioğlu hakkında “örgüt kurma”, “tefecilik” ve “kara para aklama” suçlamaları oldu.

Cihan Ekşioğlu Kimdir

Cihan Ekşioğlu, 1979 yılında Ordu’nun Mesudiye ilçesinde doğdu. EKBA Holding’in yönetim kurulu başkanıdır. Holding bünyesinde İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketler bulunur.

EKBA Holding’in resmî internet sitesindeki bilgilere göre, grubun CEMD Defence, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC adlı şirketleri savunma sanayiinde “taktik, operasyonel ve stratejik” düzeyde çalışmalar yürütüyor.

Ekşioğlu, iş dünyasındaki faaliyetlerinin yanı sıra Dünya Engelliler Vakfı’nın başkanlığını yapıyor.