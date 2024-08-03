Cihan Alptekin’in kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Cihan Alptekin kimdir? İşte detaylar…

CİHAN ALPTEKİN KİMDİR?

Rize'nin Ardeşen ilçesinde 1947 yılında doğan Cihan Alptekin, Türkiye'nin siyasi tarihindeki önemli isimlerden biridir. 30 Mart 1972'de Kızıldere, Tokat'ta hayatını kaybeden Alptekin, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), Devrimci Gençlik ve Devrimci Liseliler hareketlerinin kurucularındandı.

Cihan Alptekin, 1969 Temmuz ayında Filistin'e giderek El-Fetih kamplarında askeri eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra, 31 Mayıs 1971'de Tayfur Cinemre ile birlikte Tekirdağ'da yakalanarak hapsedildi. Kasım 1971'de Maltepe Askeri Cezaevi'nden THKP-C üyeleri Mahir Çayan, Rasih Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz ve THKO üyelerinden Ömer Ayna ile birlikte tünel kazarak firar etti.

Ocak 1972'de, THKP-C lideri Mahir Çayan ile Ankara'da bir araya gelen Alptekin, THKO önderleri Hüseyin İnan, Deniz Gezmiş ve Yusuf Aslan'ı idamdan kurtarmak amacıyla ortak eylem kararı aldı. Yapılan plan doğrultusunda THKO ve THKP-C, Fatsa'da ortak bir karargâh kurarak, Ünye'deki NATO üssünde görevli İngiliz teknisyenleri kaçırdı ve Kızıldere'ye götürdü. Ancak, rehinelerin idamlarını durdurma talepleri kabul edilmedi.

Kızıldere'de saklandıkları yerin tespit edilmesinin ardından, CIA koordinasyonuyla gerçekleştirilen bir operasyonda, Alptekin ve arkadaşları kıstırıldığı evde bombalanarak hayatını kaybetti. Kaçırılan NATO elemanları ve Mahir Çayan da bu operasyonda öldürüldü. Olaydan tek sağ kurtulan kişi ise Ertuğrul Kürkçü oldu.