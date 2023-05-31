İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, işbirliğini, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrendiklerini ifade etti.

Aksoy yaptığı açıklamada; “Kadışehri Şehit Bünyamin Duymaz İlkokulunda ana sınıfı öğrencileriyle yapmış olduğumuz Çiğ Köfte Etkinliği bu amaca hizmet etmektedir. Sevgili öğrencilerimizle doyasıya eğlendiğimiz etkinlik çiğ köftenin yoğrulması ve ikramların yapılmasıyla sona erdi. Etkinliğin düzenlenmesini sağlayan okul idaremize ve öğretmenimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir