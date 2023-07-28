Çiğdemli Belediyesinde yapılan toplu iş sözleşmesi imza törenine Hizmet-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Şube Başkan Yardımcısı İsmail Ekici, Çiğdemli Belediye Başkanı Ahmet Sungur, İşyeri Sendika Temsilcisi Murat Açıkgöz ve sendika üyesi işçileri katıldı.

İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile Hizmet İş sendika üyesi işçilerin ücretlerine sosyal haklar hariç ilk altı ay için yüzde 80 zam yapıldı. Her altı ayda memur zammı ve enflasyon farkı uygulanacak. Sosyal Haklara yüzde 100 zam yapıldı.

İmza töreninde bir açıklama yapan Hizmet İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, “Emekçi kardeşlerimizi enflasyona ezdirmeyen, çalışanının emeği ve alın teri üzerinde hiçbir zaman pazarlık yapmayan Çiğdemli Belediye Başkanımız Ahmet Sungur’a, sendikamız, şahsım, yönetim kurulumuz ve tüm emekçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. İmzalanan toplu iş sözleşmesi tüm emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit