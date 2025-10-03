Belediye Başkanı İsmail Biçer, ekiplerin sahada titizlikle görev yaptığını belirterek, çalışmaların merkez ve bağlı mahallelerde vatandaşların günlük yaşamını aksatmadan sürdürüldüğünü ifade etti.

Başkan Biçer, yaptığı açıklamada, “Çiğdemli merkez ve mahallelerimizin gelişimi için üzerimize düşen bütün sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Biz, bu makamlara bahane değil, hizmet üretmek için geldik. Allah’ın izniyle vatandaşlarımızı mağdur etmeden hizmetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstyapı hizmetlerine geçileceğini kaydeden Biçer, “Her şey Çiğdemli ve sizler için. Bizler söz değil, hizmet üretiyoruz. Onlar konuşur, AK Parti yapar” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Selma Şahin