Sorgun’a bağlı Çiğdemli Belde Belediyesi tarafından Burunören Mahallesi’nde başlatılan altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon boru hattı döşeme işlemleri devam ediyor.

Çiğdemli Belediye Başkanı İsmail Biçer, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada özverili şekilde görev yaptığını belirtti.

Altyapı projelerinin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayan Biçer, “Çiğdemli merkez ve bağlı mahallelerimizin gelişimi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları, vatandaşlarımızı mağdur etmeden yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Hizmet odaklı bir anlayışla çalıştıklarını ifade eden Biçer, “Bize layık görülen bu görevi bahane değil, hizmet üreterek yerine getiriyoruz. Her şey Çiğdemli ve hemşehrilerimiz için” diye konuştu.