Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait ‘Gülveren Mahallesi Samsun Bulvarı No:62/1 “ adresinde bulunan Kapalı Halı Saha ve Hizmet binası ( Soyunma Odaları, Kafeterya ) 3 Yıllığına kiralanması işi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık ihale Usulü ile yapılacaktır.

1-) KİRALAMAYA KONU TAŞINMAZIN;

Nevi Adresi Muhammen Bedeli

( 3-Yıllık) (TL) % 3 Geçici

Teminat (Tutarı TL) İhale Tarihi Saati Süresi Kiralama Gül veren Mahallesi Samsun Bulvarı No:62/1 “ adresinde bulunan Kapalı Halı Saha ve Hizmet binası ( Soyunma Odaları, Kafeterya ) Aylık 2.500,00-₺

36 Ay x 2.500,00-₺ = 90.000,00-₺ 2.700,00-₺ 10.07.2023 10:00 3-Yıl

2-) Kiralama ihalesi 10.07.2023 Pazartesi günü saat 10:00.da Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyası Belediyemiz Fen Memurluğundan 200,00-₺ karşılığında satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatine kadar; Belediyemiz tahsilât servisine veya T.C. Halk Bank Sorgun Şubesi Nezdinde ki TR45 0001 2009 7880 0004 000 002 nolu hesaba yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.

3-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

A – İhaleye katılmak için dilekçe, – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi, - Onaylı ikametgâh ilmühaberi,– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Şirketler için imza sirküleri, – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge – Vekâleten katılacaklardan vekâletname, - İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.

4-) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

5-) Diğer hususlar İhale İdari Şartnamesinde yer almaktadır.

Ahmet SUNGUR

Çiğdemli Belediye Başkanı