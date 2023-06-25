Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait ‘Gülveren Mahallesi Samsun Bulvarı No:62/1 “ adresinde bulunan Kapalı Halı Saha ve Hizmet binası ( Soyunma Odaları, Kafeterya ) 3 Yıllığına kiralanması işi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık ihale Usulü ile yapılacaktır.
1-) KİRALAMAYA KONU TAŞINMAZIN;
|
Nevi
|
Adresi
|
Muhammen Bedeli
|
% 3 Geçici
|
İhale Tarihi
|
Saati
|
Süresi
|
Kiralama
|
Gül veren Mahallesi Samsun Bulvarı No:62/1 “ adresinde bulunan Kapalı Halı Saha ve Hizmet binası ( Soyunma Odaları, Kafeterya )
|
Aylık 2.500,00-₺
|
2.700,00-₺
|
10.07.2023
|
10:00
|
3-Yıl
2-) Kiralama ihalesi 10.07.2023 Pazartesi günü saat 10:00.da Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyası Belediyemiz Fen Memurluğundan 200,00-₺ karşılığında satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatine kadar; Belediyemiz tahsilât servisine veya T.C. Halk Bank Sorgun Şubesi Nezdinde ki TR45 0001 2009 7880 0004 000 002 nolu hesaba yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar.
3-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:
A – İhaleye katılmak için dilekçe, – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi, - Onaylı ikametgâh ilmühaberi,– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Şirketler için imza sirküleri, – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge – Vekâleten katılacaklardan vekâletname, - İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.
4-) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5-) Diğer hususlar İhale İdari Şartnamesinde yer almaktadır.
Ahmet SUNGUR
Çiğdemli Belediye Başkanı