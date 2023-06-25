Belediyemiz Tüzel kişiliğine ait ‘Gülveren Mahallesi Samsun Bulvarı No:62/1 “ adresinde bulunan Kapalı Halı Saha ve Hizmet binası ( Soyunma Odaları, Kafeterya ) 3 Yıllığına kiralanması işi 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık ihale Usulü ile yapılacaktır.

1-) KİRALAMAYA KONU TAŞINMAZIN;

Nevi

Adresi

Muhammen Bedeli
( 3-Yıllık)  (TL)

% 3 Geçici
Teminat (Tutarı TL)

İhale Tarihi

Saati

Süresi

Kiralama

Gül veren Mahallesi Samsun Bulvarı No:62/1 “ adresinde bulunan Kapalı Halı Saha ve Hizmet binası ( Soyunma Odaları, Kafeterya )

Aylık 2.500,00-₺
36 Ay x 2.500,00-₺ = 90.000,00-₺

2.700,00-₺

10.07.2023

10:00

3-Yıl

2-)  Kiralama ihalesi 10.07.2023 Pazartesi günü saat 10:00.da Belediye Başkanlık Odasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İhaleye katılacak olanlar ihale dosyası Belediyemiz Fen Memurluğundan 200,00- karşılığında satın alabilirler ve ücretsiz görebilirler. İhaleye katılabilmek için dosya satın alınması zorunludur. İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatine kadar; Belediyemiz tahsilât servisine veya T.C. Halk Bank Sorgun Şubesi Nezdinde ki TR45  0001  2009 7880 0004 000 002  nolu hesaba yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. 

3-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

A – İhaleye katılmak için dilekçe, – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi, - Onaylı ikametgâh ilmühaberi,– Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Şirketler için imza sirküleri, – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge – Vekâleten katılacaklardan vekâletname, - İhaleye iştirak eden tarafların belediyemizden borcu yoktur yazısı.      
4-) Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
5-) Diğer hususlar İhale İdari Şartnamesinde yer almaktadır.

 Ahmet SUNGUR
 Çiğdemli Belediye Başkanı

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