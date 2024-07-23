Uşak Seramik A.Ş., Borsa İstanbul'un Yıldız Pazarında işlem gören köklü bir seramik üreticisi olarak dikkat çekerken, şirketin hissedarlarından Çiğdem Meto'nun yönetim mücadelesi, şirketin geleceği üzerinde büyük etkiler yaratıyor. Özellikle hissedarı olduğu Uşak Seramik'te yaşanan son gelişmeler, şirketin yönetim yapısını ve yatırımcıların beklentilerini sorgulatıyor.

ÇİĞDEM METO'NUN UŞAK SERAMİK'TEKİ ROLÜ

Uşak Seramik A.Ş., Türkiye'nin önde gelen seramik üreticilerinden biri olarak Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Çiğdem Meto, şirketin %6 hissesine sahip önemli bir yatırımcı olarak öne çıkıyor. Hisse alımlarındaki artış ve yönetim mücadelesi, şirket içindeki güç dinamiklerini etkiliyor. Meto'nun hisseleri tavan yaparken, bu durumun şirketin yönetim kurulu üyeleri ve diğer hissedarlar arasında gerilime yol açtığı belirtiliyor.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDAKİ AKSAKLIKLAR

Uşak Seramik'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Meto'nun etkisi nedeniyle aksadı. 1 Temmuz 2024 tarihinde yapılması öngörülen toplantı, çıkan arbede ve olaylar nedeniyle ertelendi. Bu aksaklık, şirketin genel yapısı ve geleceği üzerinde önemli bir etki yarattı.

ÇİĞDEM METO'NUN AÇIKLAMALARI VE GELECEK PLANLARI

Genel Kurul sonrası yaşanan olaylar, Çiğdem Meto'yu doğrudan etkiledi. Olaylar sırasında Meto'nun kızı da yaralandı. Bu üzücü gelişmelerin ardından Meto, sosyal medya aracılığıyla yatırımcılara açıklamalarda bulundu. Meto, "Hodri Meyda" ifadesiyle sürecin peşini bırakmayacağını ve yatırımcılarla birlikte yönetimi devralacaklarını belirtti. Ayrıca, mevcut payların çoğuna sahip olduklarını ve gerekirse daha fazla pay almaya devam edeceklerini vurguladı.

Uşak Seramik'teki bu gelişmeler, şirketin geleceği ve yönetim yapısı üzerinde önemli değişiklikler yaratabilir. Çiğdem Meto'nun rolü ve bu süreçteki etkileri, yatırımcılar ve sektördeki gözlemciler tarafından yakından takip ediliyor.