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İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sonuçlanan Çiftlik Bank davası, Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın için ceza yağmuruyla sonuçlandı. Mahkeme, iki kardeşi, "Bankacılık Kanunu'na Muhalefet" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Çiftlik Bank Sistemi'nin kurucuları olarak bilinen Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan başvuru sonucunda 'Bank' adını başvurusuz ve habersiz bir şekilde kullanmaktan dolayı suçlanmıştı. İki kardeş hakkında başlatılan soruşturma, reklamlarda ve tesislerde "Bank" kelimesini kullanmaları sebebiyle '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' kurallarına uymamaları nedeniyle başlatılmıştı.

İki kardeş, açılan davayı reddetse de İstanbul Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme, Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'a 2 yıl 6 ay hapis ve 10 bin lira adli para cezası verdi. Karara itiraz eden kardeşlerin itirazları reddedildi ve verilen cezalar onandı.

Sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın karara olan itirazları, mahkeme tarafından reddedildi. Böylelikle, her iki kardeş de 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve 10'ar bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Çiftlik Bank davasının sonuçlanmasıyla birlikte, Türkiye'de finansal suçlarla mücadelede atılan adımlar bir kez daha önem kazanmış oldu.