Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bekârlara ve evlilik hazırlığı yapan çiftlere “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” düzenliyor. Bu çerçevede şuana kadar yaklaşık 321 kişiye evlilik öncesi eğitim verildi.

İl Müdürlüğü tarafından sağlıklı bir aile yapısına sahip olmaları için bekârlara ve evlilik hazırlığında olan çiftlere yönelik “Evlilik Öncesi Eğitim Programı” kapsamında eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede bireylerin evlilik öncesinde ve evlilik esnasında karşılaşma ihtimali olduğu zorluklara yönelik eğitimler veren Müdürlük, bireylerin hukuki olarak bulunan haklarına yönelikte bilgilendirmeler yapıyor.

Evlilik Öncesi Eğitim Programının hedeflerinden bahseden Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevlisi, “Evlenecek olan gençlerimize evlilik hayatı hakkında genel fikir sahibi olmaları için aktif iletişim kurma, aktif dinleme sağlıklı iletişim, evlilik hukuku, evlilikte karşılaşabilecekleri sorunlar, çatışmalar nasıl önlenir, evlilikte stres unsurları nasıl azaltılır gibi konularda bir eğitim programı hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENMİŞ OLUYORLAR”

Program çerçevesinde olumlu dönüşler adlıklarının altını çizen görevliler, “Eğitimle ilgili resmi cevabî dönüşleri alıyoruz ama kişilerden birebir sözel bildirimler de alıyoruz. Bunun güzel tarafı da şu oluyor; Bu eğitimlerde kendilerinin farkına vardıklarını, artık ‘ben’ dili kullanmaya başlayacaklarını, öfkeyi nasıl kontrol edebileceklerini, evlilikten ne beklediklerini, karşı taraftan ne beklediklerini ve iletişimin sağlıklı unsurlarını öğrenmiş oluyorlar. Buna ilişkin arkadaşlarını da davet ederek bu eğitimlere katılım sağlamaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Eğitimlerin tamamen ücretsiz olduğuna vurgu yapan görevliler, bireylerin istedikleri konularda eğitim alabileceklerini belirli bir zorunlu ders olayının olmadığını söyledi.

“BİZE FIRSAT TANIYOR”

Evlilik Öncesi Eğitim Programına katılan bir vatandaş, “Evlilik öncesi eğitimden şu şekilde bahsetmek gerekirse; evlilik öncesi çiftlerin birbirlerini tanıyabilmeleri, etkili iletişim becerilerini geliştirebilmeleri daha sonra muhtemel problemlere yönelik nasıl bir yöntem geliştirmeleri için verilen bir eğitim. Biz gibi gençlerin veya evlilik öncesi gençlerin bu eğitimleri almaları gerekiyor. Bunları öğrenerek daha sağlıklı bir aile kurabilmemiz için bize fırsat tanıyor” dedi. İHA/Haber Merkezi