Nisan ayında yaşanan zirai don felaketinden 65 ildeki üreticilerin etkilendiğini hatırlatan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, “Don bölgelerinde zarar gören üreticilerimize yapılacak olan yardımları, biz kuraklıktan zarar gören bölgelerdeki üreticilerimiz için de istiyoruz” dedi. Bayraktar, Sakarya’nın Karasu ilçesinde kuraklıktan etkilenen fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. Bayraktar, şunları kaydetti:

“Nisan ayında bir don felaketi ile karşı karşıya kaldık ve 65 ilimizde ürünlerimiz ve üreticilerimiz etkilendi. Türkiye’yi gezerken bir tehlikeye daha dikkat çektim. Don olayı tarihimizin en büyük felaketini bize yaşattı ama daha büyük bir felaket geliyor. Bunun adı kuraklık. İlkbahar yağışları gelmedi. Haziran ve temmuzda yine son yılların en sıcak iki ayını yaşadık.”

‘Verimlilik Fevkalade Düştü’

Ürün verimliliğinde düşüşler yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, “Fındık da dahil olmak üzere birçok ürünümüz kuraklık tehdidi ile karşı karşıya kaldı. Şimdi fındıkla alakalı bir rekolte açıklaması yapıldı. 449 bin ton olarak bakanlığımız bir açıklama yaptı ama rekoltenin bu rakamın çok daha aşağısında olacağını tahmin ediyorum” dedi. Bayraktar, şöyle devam etti:

“Üreticimiz dikkatli olursa, ihtiyacı kadar ürünü piyasaya arz ederse, arzı yavaşlatırsa fındık fiyatlarının yükseleceğini görecek. Üretim kaybından, verimlilik kaybından dolayı zaten maliyetimiz çok yükseldi ama girdi, işçilik maliyetlerimiz de çok yükseldi. Üreticilerimizin maliyetlerini çıkarabilmesi için fiyatların yükselmesi gerekiyor. Bunun dışında özellikle don bölgelerinde zarar gören üreticilerimizle yapılacak olan yardımları, biz kuraklıktan zarar gören bölgelerdeki üreticilerimiz için de istiyoruz. Üreticimize nakit yardımı yapılması, banka borçlarının ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarının yapılandırılmasını talep ediyoruz.”