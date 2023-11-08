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Canbolat, destek ödemelerinin, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında yapıldığını belirterek, "Dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 103 lirası mazot ve 46 lirası gübre olmak üzere 149 lira, kuru soğan, şeker pancarı için 86 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere 107 lira, kuru fasulye, mercimek, nohut, aspir için 103 lirası mazot, 21 lirası gübre olmak üzere toplam 124 lira destek verildi" dedi.

Canbolat, nadas için de dekar başına 40 liralık mazot desteği verileceğini ifade etti.