Tarım ve Orman Bakanlığı’nın TAKE Projesi kapsamında Yozgat’ta üreticilere hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Yozgat’ta hibe destekli yağlık ayçiçeği tohumlarının dağıtımı gerçekleştirildi.

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde yapılan dağıtım programına İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk, İl Müdür Yardımcıları Ahmet Özbek ve Faruk Anteplioğlu, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Selman Yıldırım, teknik personeller ve çok sayıda çiftçi katıldı.

Proje kapsamında dağıtılan tohumlarla birlikte üreticilerin girdi maliyetlerinin azaltılması, ekim yapılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve yağlık ayçiçeği üretiminin artırılması hedefleniyor.