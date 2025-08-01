Sinop’ta ise Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında çiftçilere 56 milyon liralık para yardımı yapılacağı belirtildi.

Program kapsamında 13 projeye toplamda 56 milyon 578 bin 453 lira tutarında tarımsal destek verileceği öğrenildi. Sinop Valisi Mustafa Özarslan da bu kapsamda, para yardımı alan çiftçilerle bir görüşme gerçekleştirdi.

Özarslan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeyle beraber Sinop’ta tarım ve hayvancılık alanında büyük gelişmelerin yaşandığını ifade etti.

Tarımsal destek ödemesi almaya hak kazanan yatırımlardan 7’sinin kırsal altyapı, 6’sının ise tarıma dayalı ekonomik yatırım olduğuna dikkat çeken Vali Özarslan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu desteklerle aile işletmeciliğini geliştirmeye ilişkin altyapılar kurulacak. Hayvancılık ve arıcılık faaliyetlerine modern ekipmanlarla destek verilecek. Gıda işleme, paketleme, depolama tesisleri, yenilenebilir enerji sistemleri, bilişim altyapıları gibi çok sayıda alanda üretim kapasitemiz geliştirilecek.”

Vali Özarslan, tarımsal desteklere yönelik konuşmasından sonra Sinop İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem ve çiftçilere 56 milyon 578 bin 453 lira tutarındaki hibe verilecek projelerin protokolüne imza attı.

Gündeme gelen para yardımı, çiftçilerin tarımsal üretimini geliştirmesi ve ülkeyi tarımsal üretim konusunda ileri bir seviyeye taşıması için son derece önemli bir destek olarak gürürken, çiftçiler de Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde verilen bu desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.