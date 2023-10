Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş, Yozgat’tan gündeme taşıdığı şeker pancarı üreticisi sorunlarının ve kilosunun 1.85 kuruş açıklanan alım fiyatına yönelik haklı tepkisinin partisi tarafından TBMM’ye taşındığı belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın cevaplaması için verdiği soru önergesi için Saadet Gelecek Grubu Grup Başkan Vekili Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin’e teşekkür eden Aydoğmuş, “Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak şeker pancarı üreticisi çiftçilerimizin sorunlarını dile getirmiştik. Şeker pancarına verilen 1 lira 85 kuruşluk fiyatı Yozgat'tan gündeme taşımıştık. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin tarafından şeker pancarı üreticisi çiftçimizin alım fiyatına yönelik haklı tepkimiz TBMM’ye taşındı” dedi.

"ÇİFTÇİMİZİ İKTİDARA EZDİRMEYECEĞİZ"

Siyasi anlayışları gereği her zaman haktan ve hakkaniyetten yana olacaklarını kaydeden Aydoğmuş, “Asla yanlışa evet demeyeceğiz, bu bağlamda her daim milletin yanında olarak, milletin hakkını koruyacağımızı belirtmek istiyorum. Bu sebeple emeklimizi çiftçimizi iktidarın hırslarına ezdirmeyeceğiz, ezilen milletimizin her zaman yanındayız. Bugünde ton başına bin 850 lira olarak açıklanan pancar alım fiyatı karşısında çiftçi ciddi zarar ezmekte, artan maliyetler ve yaşanan ekonomik sıkıntı üreticiyi yok etmektedir. İktidara buradan bir daha seslenmek istiyorum, eğer hakkaniyetli olmak istiyorsanız pancar fiyatı asgari 2 bin 500 lira olmalıdır. Gelecek Partisi İstanbul Milletvekilimiz Sayın İsa Mesih Şahin beye duyarlılığı için teşekkür ediyorum. Umut ediyorum ki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dersine çalışır, birilerinin ne dediğine bakmaz soruya akıllı ve mantıklı cevap verir. 1 lira 85 kuruş olarak verilen 1 kilo pancara bir sakız dahi etmediğinin farkına varır, en azından vicdana gelir ve şeker pancarı fiyatını en az 2 bin 500 liraya çıkartır” diye konuştu.