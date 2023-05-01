Başkan Akay, çiftçilerle yüz yüze, göz göze programlarının devam ettiğini belirterek, bölge çiftçilerinin yoğun katılımıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Başkan Akay sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; “Aziz çiftçimizle yüz yüze, göz göze programlarımız devam ediyor. Tomarza Şıhbarak’ta çiftçimiz İbrahim Yırtıcının organizasyonunda bölge çiftçilerimizle yoğun katılımlı, birlikte memnuniyet hissettiğimiz bir sohbet toplantısı gerçekleştirdik. Sonrasında Zile bölgesinde Develili çiftçimiz Süleyman Boz’un ev sahipliğinde bölge çiftçilerimle yine yoğun katılımlı sohbet ve pancar ekimi yaptık. Genç çiftçilerimizin atlarla karşılaması ve uğurlaması görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Her iki programda bizi yalnız bırakmayan Develi Ziraat Odası Başkanımız Mehmet Murat ile Tomarza Ziraat Odası Başkanımız Sami Nalbant’a ve Develi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Emin Öztürk’e, evsahipliği yapan sohbete katılan katkı sağlayan değerli çiftçilerimize, Develi Müftümüze şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. Yasin Nazım Kayhan