Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Bugün itibarıyla destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" açıklamasıyla duyurdu.

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Toplam 1 Milyar 735 Milyon 183 Bin 703 Lira Tutarındaki Destek

Bakanlığın paylaşımında yer alan bilgilere göre, destek ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:

Tarım sigortaları: 1 milyar 594 milyon TL

Kırsal kalkınma yatırımları: 114 milyon 316 bin 864 TL

Sertifikalı tohum üretim: 11 milyon 921 bin 680 TL

Hububat, baklagil ve dane mısır: 11 milyon 806 bin 38 TL

Yağlı tohumlu bitkiler: 2 milyon 812 bin 264 TL

Biyolojik ve biyoteknik mücadele: 326 bin 857 TL

Çiftçi Kredi 2025 (1)

Destekler nereye yatırılacak?

Bakanlık, ödemelerin ne şekilde olduğunu da açıkladı. Buna göre destek paraları T.C. kimlik ve vergi numaralarına göre tanımlı banka hesaplarına yatırılacak.

Muhabir: İrem Çitak