Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Bugün itibarıyla destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" açıklamasıyla duyurdu.

Toplam 1 Milyar 735 Milyon 183 Bin 703 Lira Tutarındaki Destek

Bakanlığın paylaşımında yer alan bilgilere göre, destek ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:

Tarım sigortaları: 1 milyar 594 milyon TL

Kırsal kalkınma yatırımları: 114 milyon 316 bin 864 TL

Sertifikalı tohum üretim: 11 milyon 921 bin 680 TL

Hububat, baklagil ve dane mısır: 11 milyon 806 bin 38 TL

Yağlı tohumlu bitkiler: 2 milyon 812 bin 264 TL

Biyolojik ve biyoteknik mücadele: 326 bin 857 TL

Destekler nereye yatırılacak?

Bakanlık, ödemelerin ne şekilde olduğunu da açıkladı. Buna göre destek paraları T.C. kimlik ve vergi numaralarına göre tanımlı banka hesaplarına yatırılacak.