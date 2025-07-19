Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Bugün itibarıyla destek ödemelerini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz" açıklamasıyla duyurdu.
Toplam 1 Milyar 735 Milyon 183 Bin 703 Lira Tutarındaki Destek
Bakanlığın paylaşımında yer alan bilgilere göre, destek ödemeleri şu şekilde dağıtılacak:
Tarım sigortaları: 1 milyar 594 milyon TL
Kırsal kalkınma yatırımları: 114 milyon 316 bin 864 TL
Sertifikalı tohum üretim: 11 milyon 921 bin 680 TL
Hububat, baklagil ve dane mısır: 11 milyon 806 bin 38 TL
Yağlı tohumlu bitkiler: 2 milyon 812 bin 264 TL
Biyolojik ve biyoteknik mücadele: 326 bin 857 TL
Destekler nereye yatırılacak?
Bakanlık, ödemelerin ne şekilde olduğunu da açıkladı. Buna göre destek paraları T.C. kimlik ve vergi numaralarına göre tanımlı banka hesaplarına yatırılacak.