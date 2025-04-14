Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, ülkenin birçok bölgesinden Ticaret Borsası başkanları ve üreticilerden gelen geri bildirimlerin, ciddi bir tarımsal afetle karşı karşıya olunduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Ticaret Borsası Başkanlarımız ve üreticilerimizden gelen şikayetler, büyük bir zirai don olayı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor. Kamudan ek destekler talep eden üreticilerimiz, Ziraat Bankası başta olmak üzere tüm bankalardan borçların faizsiz ertelenmesini istiyor. TARSİM özelinde ise sigorta süreçlerinde hassasiyet bekleniyor. Tüm üreticilerimize ve çiftçilerimize geçmiş olsun.”

ERKEKLİ’DEN DESTEK

Hisarcıklıoğlu’nun çağrısına destek veren Yozgat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli de yaptığı değerlendirmede, Yozgatlı çiftçilerin de don olayından etkilendiğini belirterek, "Üreticilerimizin bu zor günlerinde yalnız bırakılmaması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.