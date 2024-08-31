Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü çiftçileri IPARD III Programı 5’inci başvuru çağrı ilanı hakkında bilgilendirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 29 Ağustos Perşembe günü 5’inci çağrıya çıktığını bildiren Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü başvuruların 01 Kasım tarihinde başlayacağını belirtti.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri sosyal medya üzerinde bilgilendirme yaparak şu ifadeleri kullandı; “Değerli üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 29 Ağustos 2024 tarihinde Beşinci Başvuru Çağrı ilanına çıkmış bulunmaktadır. Bu çağrı IPARD III programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. Başvurular 01 Kasım 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve il irtibat ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır. Online Proje Başvuru Sistemi 02 Aralık 2024 tarihi saat 18.00'de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 09 Aralık 2024 saat 18.00'dir. Başvurular ile ilgili detaylı bilgilere kurumun resmi internet adresinden (www.tkdk.gov.tr) ulaşabilirsiniz.”

HİBE DESTEĞİ SAĞLANACAK

IPARD III Programı 5. Başvuru Çağrı İlanı ise 29 Ağustos 2024 tarihinde “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme (Açık Alanda Bitkisel Üretim)” tedbirinden yayımlandı. Bu çağrı ilanının toplam hibe destek bütçesi ise 12 milyon avro olarak belirlendi.

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri kapsamında verilecek IPARD destekleri ile hayata geçecek yatırımlar ile kırsal alanlarda mevcut iş faaliyetlerini geliştirmek ve yeni iş alanları oluşturmak, hanelerin gelir ve refah düzeyini yükseltmek, böylece kırsal alanlarda ekonomik ve sosyal açıdan daha iyi bir bölgesel denge sağlanmasına katkıda bulunmak amaçlanıyor.

IPARD III Programı 5. Başvuru Çağrı döneminde, ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri’ başlığı altında desteklenecek yatırım konuları; tıbbi ve aromatik bitkiler, süs bitkileri, fide ve fidan, çiçek soğanı, yem bitkileri yetiştiriciliği olarak belirlendi. Bu destek kalemlerinden yem bitkileri yetiştiriciliği ise programa yeni eklendi.

Başvuru sahipleri, yatırım kapsamında açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman alımı, makine ekipmanların konulacağı garaj ve üretilen ürünlere yönelik depo ve satış noktalarının yapımı için destek talebinde bulunabilecek.

IPARD-III Programı gereğince; ‘Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri’nde hibe oranı yüzde 60 olup, genç çiftçiler ve sertifikalı organik tarım üreticileri tarafından yapılacak yatırımlar için bu oran yuzde 70’e kadar çıkabiliyor. Ayrıca projede atık yönetimi, yenilenebilir enerji ve döngüsel ekonomi (atık malzemelerin verimli şekilde yeniden kullanımı) ile ilgili olarak yapılacak harcamalar için de o harcamaya özel ilave olarak yüzde 10 oranında hibe desteği sağlanabilecek. Proje başvurularındaki toplam hibe oranı ise yüzde 75’i geçemeyecek.

1 KASIM 2024'TE BAŞLIYOR

IPARD-III Programı 5. Çağrı Dönemi kapsamında, yatırımcılar proje başvurularının online sistem kayıtlarını 01 Kasım – 02 Aralık 2024 tarihleri arasında onlinebasvuru.tkdk.gov.tr internet sitesi üzerinden yapabilecekler; başvuru paketlerini de 09 Aralık 2024 tarihine kadar 42 TKDK İl Koordinatörlüğü ve 39 ilde faaliyet gösteren TKDK İl İrtibat Ofislerine teslim edebilecekler. Akabinde, projelerin kontrolleri gerçekleştirilip desteklenmek üzere seçilen projeler kamuoyu ile paylaşılacak.

Başvuruların tamamlanmasının ardından IPARD Programında yer alan sıralama kriterlerine bakılarak başvurular aldıkları puanlara göre sıralanacak ve çağrı bütçesi dahilinde incelenecek. Yaklaşık 3 ay gibi bir süre içerisinde tüm kontrollerin tamamlanarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleriyle sözleşmelerin imzalanması hedefleniyor.

Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecek.

ÇAĞRI İLANI YAYIMLANDI

IPARD III Programı kapsamında, başvuru sahiplerimizin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri, başvuru inceleme süreçlerinin hızlandırılması amacıyla ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlanmış, ‘IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi’ mart ayı içerisinde kamuoyu ile paylaşılmıştı.

29 Ağustos 2024 tarihinde yayımlanan IPARD III Beşinci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte, ‘IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi’ tamamlanmış, böylelikle 2024 yılı içerisinde girişimcilere toplam 251 milyon avro hibe bütçeli beş adet başvuru çağrı ilanı yayımlanmış oldu.