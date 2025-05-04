Girdi maliyetlerinin arttığı, modern ekipman ihtiyacının yükseldiği ve iklim değişikliklerinin etkisinin hissedildiği bu dönemde, çiftçilere özel finansman desteği yüzleri güldürüyor.

DEVLET VE BANKALARDAN DESTEK YAĞMURU

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteklediği kredi programlarının yanı sıra, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, QNB Finansbank ve Garanti BBVA gibi birçok banka üreticilere özel kredi fırsatları sunuyor. Özellikle Denizbank’ın 60 ay vadeli ve yılda bir ödemeli traktör kredisi, çiftçilerden yoğun ilgi görüyor.

Denizbank: %3,39 faiz oranıyla 24 ay vadeli 100.000 TL krediye aylık 6.834 TL taksit

QNB Finansbank: %3,64 faizle aynı tutarda kredi için 7.059 TL taksit

Ziraat Bankası: 1 milyon TL’ye kadar 36 ay vadeli kredi, 3-6-12 ayda bir ödeme seçenekleri

Vakıfbank: %3,75 faizle 1 milyon TL’ye 12 ay vadeli kredi (Toplam geri ödeme: 1.334.377 TL)

AlternatifBank: %3,99 faiz oranıyla 12 ay vadeli 350.000 TL kredi imkanı

KADIN VE GENÇ ÇİFTÇİLERE ÖZEL AVANTAJLAR

Ziraat Bankası, kadın çiftçilere sera yatırımı, hayvancılık ve ekipman alımı gibi alanlarda özel destek verirken; 18-41 yaş arası genç üreticilere de eğitim ve tecrübeye bağlı kredi avantajları sunuyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

Kredi almak isteyen çiftçilerin bazı belgeleri sunması gerekiyor. İşte temel şartlar:

GERÇEK KİŞİLER İÇİN:

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) belgesi

Tapu veya kira sözleşmesi

Gelir belgesi

Gerekirse teminat sunmak

TÜZEL KİŞİLER İÇİN:

Vergi levhası

Oda kayıt belgesi

İmza sirküleri

Tarımsal faaliyet belgesi

Teminat evrakları

DEVLET DESTEKLİ KREDİLERDE EKSTRA AVANTAJLAR

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle sunulan kredilerde 2 yıl geri ödemesiz dönem, 5 yıla kadar vade, sıfır faiz veya indirimli faiz gibi imkanlar mevcut. Bu krediler, mazot, gübre, fide, yem, makine, hayvan alımı ve işletme giderleri için kullanılabiliyor.