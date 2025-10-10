Tarım ve Orman Bakanlığı, 320,6 milyon liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıyor. Destek ödemeleri kırsal kalkınma ve bireysel sulama hibelerini kapsıyor.

Destek Ödemeleri Başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilere yönelik 320 milyon 619 bin 643 liralık tarımsal destek ödemesinin bugün hesaplara yatırılacağını açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üreticilerin emeğinin karşılığını alması için desteklerin aralıksız sürdüğünü belirtti.

“Her Zaman Çiftçimizin Yanındayız”

Bakan Yumaklı paylaşımında, “Çiftçilerimizin alın teri ve toprağın bereketi için her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. 320,6 milyon liralık tarımsal destek ödemesini bugün hesaplara aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Destek Kalemleri Açıklandı

Yapılan açıklamaya göre, ödemelerin dağılımı şu şekilde olacak:

Kırsal kalkınma yatırım desteği: 290 milyon 875 bin 640 lira

Bireysel sulama hibe desteği: 29 milyon 744 bin 503 lira

Bu kapsamda Türkiye genelinde binlerce çiftçi, üretim maliyetlerini düşürme ve modern tarım teknolojilerini kullanma imkânı bulacak.