Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su verimliliği seferberliği kapsamında açıklama yapıldı.

Ülkede iklim değişikliği ve çevresel sorunlar nedeniyle su kaynaklarının tükendiği belirtilerek su verimliliği seferberliği başlatıldı.

Seferberlik kapsamında tarımda su verimliliği adımları paylaşılarak çiftçiler uyarıldı.

Müdürlükten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Değerli üreticilerimiz, iklim değişikliği ve çevresel sorunlar nedeniyle su kaynaklarımız tükenmektedir. 2023 itibari ile kişi başına düşen su miktarı 1313 metre küp olup mevcut toprak ve su kaynaklarının korunabildiği varsayımı ile 2040 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir yıllık su miktarı 1120 metre küp olacaktır. Bu değer Türkiye'yi su kıtlığı olan ülke sınırlarına oldukça yaklaştırmaktadır. Su kullanımındaki kayıpları en aza indirmek, sahip olduğumuz su kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilmek ve kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak için bazı önlemleri almamız son derece önemlidir. Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan su verimliliği seferberliği kapsamında tarımda su verimliliği adımları görseldeki gibidir. "Azalt", "Yeniden Kullan" ve "Değiştir" stratejileri ışığında bu adımların uygulanması suda sıfır kayıp hedefine ulaşılması açısından son derece önem arz etmektedir” denildi.