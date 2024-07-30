AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Altuntaş, alın teriyle helal rızıklarını kazanan çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Başkan Altuntaş, “Yozgat’ta meydana gelen sel ve dolu felaketi nedeniyle TARSİM kaydı olmayan çiftçilerin mağduriyetini gidermek üzere Cumhurbaşkanlığından Yozgat Valiliğine 35 milyon lira aktarıldı” dedi.

Altuntaş yaptığı açıklamada, “çiftçilerimize katkıları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilk günden itibaren mağdur çiftçiler için yoğun çaba sarf eden ve bu büyük desteğin mimarı olan AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan'a, Vali Mehmet Ali Özkan'a ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.