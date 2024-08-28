Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) 2025 yılı başvuruları 1 Eylül 2024 tarihinde başlıyor. 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak başvurular için son tarih 31 Aralık 2024 olarak açıklandı.

Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden konu ile ilgili yapılan açıklamada, çiftçilerin ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapabileceği bildirildi.

Müdürlük sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 1 Eylül 2024 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecektir. Çiftçilerimiz ÇKS başvurularını e-devlet üzerinden veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden yapabilecektir. İlk defa ÇKS'ye kaydolacak veya geçmiş başvurusundaki arazi bilgilerinde değişiklik yapacak üreticilerin Bakanlık İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir” denildi.

ÇKS NEDİR?

Tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir, sorgulanabilirliğinin sağlanmasını ve çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanıdır. ÇKS, tarımsal desteklemelerin izlenebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanmasını; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

Aktif olarak tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgileri, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıklar (arazi, hayvan, girdi vs.), ürün deseni, ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu, tarımsal desteklemelerin uygulandığı, izlendiği, denetlendiği, tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür.