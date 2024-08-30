Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden biri olan bu bölgedeki soğanlar, yeni sezonda tarlada kilogram başına 4 lira, marketlerde 10 lira ve pazarda ise 12 liradan satışa sunuluyor.

Yaklaşık 5 bin dönüm alana ekimi yapılan soğanların hasadı, mevsimlik işçiler tarafından gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren işçiler, hasat ettikleri soğanları dikkatlice çuvallara doldurup satışa hazırlıyor. Bu yıl hava koşullarının mevsim normallerinin altında kalması, soğan verimini olumsuz etkiledi. Geçen yıl kilogramı 8 lira olan soğanın bu yıl tarlada 4 liraya kadar gerilemesi, üreticilerin gelirlerini önemli ölçüde düşürdü.

Üreticiler, soğan fiyatlarının tarladan pazara kadar olan yolculuğunda yaşanan büyük farklardan şikayet ediyor. Çiftçiler, tarlada kilogram başına 4 lira olan soğanın, marketlerde 10 lira, pazarda ise 12 lira olarak satılmasının nedenini anlamakta zorlanıyor. Bu durum, çiftçilerin iş gücü ve maliyetlerinin karşılanmasını zorlaştırıyor.

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde yaklaşık 200 dönüm alanda soğan üretimi yapan İrfan Erkoç, bu yıl maliyetlerin arttığını ve verimin düştüğünü belirtiyor. Erkoç, "Gübre ve ilaç maliyetleri geçen yılki seviyelerin çok üzerinde. Geçen yıl soğanı 8 liradan satıyorduk, şimdi 4.5 liraya dahi alıcı bulamıyoruz. Tarlada soğan fiyatı 4 lira, ama 40 kilometre mesafedeki Sorgun ilçesinde manavda soğanın fiyatı 17.5 lira. Bu büyük farkın nedenini anlayamıyoruz. Üretim maliyetlerini karşılamakta zorlanıyoruz ve sezon sonunda tarlayı veya traktörleri satmak zorunda kalacağız" dedi.

Bir diğer çiftçi Yunus Karabulut ise 50 dönüm alana soğan ektiğini belirtti. Karabulut, "Bu yıl sıcak hava koşulları soğan verimini ciddi şekilde etkiledi. Tarlada kilogramı 4 lira olan soğanın emek ve maliyetleri karşılamadığını düşünüyoruz. Bin lira harcadığımız yerde sadece 500 lira kazanabiliyoruz, bu da zarara neden oluyor. Soğan bu yıl ekonomik olarak hiç para etmiyor" şeklinde konuştu.

Soğan hasadının bu yılki zorlukları, hem üreticiler hem de tüketiciler için sorun oluşturmaya devam ediyor. Çiftçiler, artan maliyetler ve düşen verimle birlikte, üretimden elde edilen gelirdeki düşüşün üstesinden gelmeye çalışıyor.