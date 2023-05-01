Çiftci, Yozgatlıların desteğiyle 14 Mayıs seçiminde biz kazanırsak, Türkiye kazanacak, Yozgat kazanacak dedi.

Seçim çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Çiftci, Büyük Birlik Partisi (BBP) 14 Mayısta yapılacak olan seçimlere Cumhur ittifakı çatısı altında kendi adı, kendi amblemi, ve kendi adaylarıyla gireceğini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) 2’nci sıra milletvekili adayı Cansu Çiftci ziyarette yaptığı açıklamada; “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sn. Tayyip Erdoğan’a, Milletvekili seçimlerinde ise 30 yıllık maziye ehliyetli, liyakatli ve tecrübeli kadrolara sahip Büyük Birlik Partimize oy istiyoruz. Kurulduğumuzdan beri ilk defa baraj engeli ile karşı karşıya olmadığımız bu seçimlerde kullanacağınız her oy hem partimizin hem de Cumhur ittifakının hanesine yazılacak, partimize vereceğiniz hiçbir oy boşa gitmeyecektir BBP olarak ülkemizdeki tüm seçim çevrelerindeki adaylarımız için siz seçmenlerimizin değerli oylarına talibiz, ülkemiz ve milletimiz için biz varız. Yozgatlı hemşehrilerimizin de desteğiyle inşallah kazanacağız. Biz kazanırsak, Türkiye kazanacak, Yozgat kazanacak, hiç kimse işsiz kalmayacak, milletimiz çalışacak, refah içinde yaşayacak ve milletimiz doğduğu yerde doyacaktır. Milletin vekili milletin hizmetçisidir anlayışı ile Milletime hizmet etmeye ve hemşerilerimin oylarına talibim. Tüm Türk milletine saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Alpaslan Demir