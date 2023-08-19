Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, iki şehrin üniversiteleri olarak işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, “Çankırı Karatekin Üniversitesi ile Yozgat Bozok Üniversitesi olarak her zaman işbirliğine hazırız. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Prof. Dr. Harun Çiftçi’nin tecrübeleri ve önerileri bize yol gösterme ve rehberlik adına önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Çankırı Karatekin Üniversitesi, Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise, Yükseköğretim Kurumları arasında işbirlikleri ve görüşmelerin olumlu sonuçlar ortaya çıkardığına inandığını söyledi.

Yozgat’ta kısa vadede hem sosyal hem beşeri kalkınmaya vesile olacak güzel projelerin olduğuna belirten Prof. Dr. Çiftçi, “İki üniversite arasında ikili iş birliklerimiz devam edecek. Vatana, memlekete sevdalı güzel nesiller yetiştireceğiz. Aynı zamanda bilgiyi üreterek yeni bilgilere vesile kılacağız. Bu bilgileri de toplumsal katkıya dönüştüreceğiz. Bu duygularla Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar hocamı tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi. Melike Aslı Arslan