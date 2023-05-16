Yayınladığı mesajında müzelerin tarihimizdeki önemine değinen Müdür Çiftçi, şu ifadelere yer verdi, “Müzeler; zengin tarihimizin, kültürümüzün, bundan binlerce yıl öncesine ışık tutan, toplumsal hafızanın ve kültürel mirasımızın izlerini adeta bir sanatçı gözüyle bizleri zaman tüneline sokan özel mekanların adıdır” dedi.

Çiftçi yaptığı açıklamada; “Dünya kültür mirasının korunması ve Müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) tarafından tüm dünyada 18 Mayıs günü “Müzeler Günü” olarak ilan edilmiştir.1982 yılından 2011 yılına kadar her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanmakta olan Müzeler Haftası, 2011 yılından itibaren “18 Mayıs Müzeler Günü” olarak kutlanmaktadır. Müzecilik felsefesinde yaşanan değişim ICOM (Milletlerarası Müzeler Konseyi) tarafından farklı platformlarda ele alınmakta ve alandaki yeni yaklaşımlar ve iyi örnekler uluslararası müze toplumuna Uluslararası Müzeler Günü kapsamında duyurulmaktadır. Müzeler gününün amacı memleketimizin doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması, milli değerlerimiz olan kültür varlıklarımızın korunması, onarılması ve saklanması ile gelecek kuşaklara aktarılması için yapılan ve yapılması gerekli çalışmaları anlatmak, müzelerimizi tanıtarak halkımızın milli kültür ve tarih bilgisini zenginleştirmek, bu değerlere sahip çıkılmasını ve yurt dışına kaçırılmamasını sağlamak, müzelerimizin aynı zamanda bir eğitim merkezi olduğu göz önüne alınarak özellikle, okul çağındaki çocuklarımızı ve halkımızı bu konularda aydınlatmak için farkındalık oluşturmak, Müzelerin toplumların gelişiminde kilit rol alan kurumlar olduğunu vurgulamak ve bu kurumlara ortak hareket alanı sağlamaktır. ICOM öncülüğünde kutlanan ve bu yıl 18 Mayıs 2023 tarihinde kutlanacak Uluslararası Müzeler Günü’nün teması “Müzeler, Sürdürülebilirlik ve refah” olarak belirlenmiştir.“21. yüzyılda müzeler dünyada iz bırakma ve dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirme konusunda yüksek bir enerji ve donanıma sahiptir.” Müzeler yaşam boyu çok yönlü öğrenme alanları olup; eğitim anlamında geçmişin gerçekliklerinden geleceğimize ışık tutan yaşam alanlarıdırlar. Özellikle genç nesillere gözlem, akıl yürütme ve hayal etme olanağı sağlayan bir çeşit eğitim alanlarıdırlar. Artık müzeler sadece eserlerin toplanıp saklandığı yerler olmayıp birer kültürel eğitim kurumlarıdırlar. Gelişen ve globalleşen dünya ile birlikte hem kamu hem de özel müzelerin farklı kol ve dallarda çeşitlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Tüm müzecilerin Yozgatlı hemşehrilerimizin 18 Mayıs Müzeler Günü Kutlu Olsun” ifadelerini kullandı.

18 Mayıs 2023 Müzeler günü kutlama programı düzenlenen programla kutlanacağını belirten Çiftçi program detayını şu şekilde paylaştı;

10:00 İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

10:15 Günün Anlam ve Önemini Belirten Konuşmaların Yapılması

10:25 Öğrencilere ve halkımıza Müzenin Gezdirilmesi, Kültürel Varlıkların korunması ile ilgili video gösterisi

11:00 Öğrenciler ile Birlikte Örnek Bilimsel Kazı Çalışması Yapılması

11:30 Çeşitli yarışmalar yapılması

12:00 Hayri İNAL konağında müzik dinletisi ve ikram

12:30 Kapanış

Alpaslan Demir